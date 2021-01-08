شكرا لقرائتكم خبر عن «أهلي 2005» يفوز على الزهور بخماسية نظيفة في بطولة القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي، مواليد 2005، على الزهور بخماسية نظيفة، في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة على ملعب الأخير، ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الأولى من بطولة منطقة القاهرة.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: حازم جمال. والدفاع: معتز محمد- عبدالله بستانجي- طارق فوزي- يوسف جمال. وفى الوسط: أحمد وحيد- فارس خالد- محمد عبدالله- أحمد عزت- محمد محمود «الوحش». وفى الهجوم: أحمد فكري.

وشارك سيف أيمن بدلًا من محمد عبدالله، ومحمد سامح بدلًا من محمد محمود، ومحمد رأفت بدلًا من فارس خالد، ويحيى أحمد بدلًا من أحمد فكري، وسيف الطيب بدلًا من أحمد وحيد.وجاءت خماسية الأهلي عن طريق عبدالله بستانجي في الدقيقة السابعة ومحمد محمود «الوحش» في الدقيقة 48، وأحمد فكري الذي سجل ثلاثية في الدقائق 64 و73 و78 من عمر المباراة.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2005» رصيده إلى 15 نقطة، ليواصل الانفراد بصدارة المجموعة الأولى، بعد فوزه في 5 مباريات بالعلامة الكاملة، على كل من مركز شباب الساحل 8-0، واحتسب له فوز اعتباري على فريق الكيماويات، بهدفين دون رد، بعد انسحاب الأخير من المباراة، وفاز على مستقبل وطن 2-0، وعلى الغابة 12-0، وعلى الزهور 5-0، مسجلًا 29 هدفًا، ودون أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق 2005 بالأهلي شريف عبدالفضيل مديرًا فنيًّا، وزكريا حسين مدربًا عامًّا، وبهاء جمال مدربًا لحراس المرمى، وصابر سينادة إداريًّا، وأحمد جاب الله طبيبًا، ومحمد نحلة مدربًا للأحمال البدنية، وإبراهيم خاطر مدلكًا.