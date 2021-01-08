شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا: افتقد «أجويرو».. ويجب علينا التأقلم مع ظروف كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن مواجهة فريقه لبرمنجهام سيتي، الأحد المقبل في كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة والذي أجراه اليوم الجمعة.

واستهل جوارديولا المؤتمر الصحفي بالحديث عن الغيابات بسبب كورونا، وقال: «تواجد كايل وجابريل على مقاعد البدلاء في الأولد ترافورد، وسنرى كيف سيتفاعلان في التدريبات، ولا يزال إيريك وكول في العزل».

وعن شراء الشيخ منصور لأقدم كأس للاتحاد الإنجليزي، قال: «هي لفتة طيبة، هذا ما يقوم به النادي، هذا أول كأس توج به مانشستر سيتي، ويمكننا وضعه في المتحف الوطني لكرة القدم».

وبالنظر إلى جاهزية أجويرو: «تدربنا أمس بصورة جيدة، وإذا كان في حالة جيدة غدا، سيشارك»، وتحدث جوارديولا عن تأثير أجويرو: «أفتقده، يكفي النظر إلى أرقامه لمعرفة جودته، هو لاعب فريد، ولسوء الحظ عانى من إصابات صعبة، هو لاعب مهم في المجموعة، وركبته تتحسن وهذه هي الأنباء الجيدة، سيبدأ المباراة وسنرى عدد الدقائق التي سيتمكن من خوضها».

أما عن عودة الثلاثي شتيفين وتوريس ودويل، علق بيب: «يكون من الغامض التفاعل مع كورونا، كل حالة مختلفة، البعض بشعر بالإنهاك والآخر يكون في حالة جيدة، سنرى كيف سيتفاعلون وماذا يشعرون».

وتطرق بيب إلى التحضير للمباريات في أجواء كورونا: «من الأفضل أن يتواجد الجميع، لكننا لا نملك الجميع وبالتالي علينا التأقلم، نملك الآن 14 أو 15 لاعبا، ولكن الروح المعنوية لا تصدق، وتظهر لنا الطريقة التي يجب أن نعيش بها هذا الموسم وفي المستقبل، الأمر يتعلق بالتفكير فيما سنفعله في الأيام القليلة المقبلة أو في كل مباراة، كل يوم من الممكن أن يتغير شيء، سنجري حصة تدريبية غدا وسنرى اللاعبين المتاحين، وسنتخذ القرار، علينا العمل يوم بيوم».

وعلق على تطور مستوى الفريق الدفاعي: «باستثناء مباراة ليستر، قدمنا مباريات جيدة منذ بداية الموسم بالنظر إلى الصلابة الدفاعية والفرص التي هددت مرمانا، ولكن من الواضح مؤخرًا أن رباعي خط الدفاع أصبح أفضل، ولم يرتكبوا الأخطاء الحمقاء، الكل ملتزم ويقدم المساعدة».

وأشاد جوارديولا بقيادة فيرناندينيو: «يظهر ذلك قبل المباراة وبين الشوطين، ولا يقتصر الأمر على حديثه مع اللاعبين بل في التدريبات كل يوم، لعب كارتكاز وحيد أمام بوجبا وبرونو، وقدم مباراة خيالية».

وعن نهاية عقد فيرناندينيو بنهاية الموسم، قال: «في هذا الجزء من الموسم، كل شيء مفتوح، فإذا لم نحقق النتائج ستتم إقالتنا، علينا العمل على مراكزنا كل يوم».