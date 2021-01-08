شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل سيراميكا في مواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة النادي الأهلي بعد قليل في مسابقة الدوري الممتاز.

ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع النادي الأهلي، في السابعة والنصف، على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقرر هيثم شعبان أن يبدأ المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: أحمد محسن- خالد صبحي- طارق سامي- رجب بكار.

خط الوسط: كوامي بونسو- محمود نبيل- محمد توني- محمد إبراهيم.

خط الهجوم: شريف دابو- شادي حسين.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من محمود شكري، ومحمد جمال، وعبدالله محمود، وسيف تقا، وعبدالرحمن بودي، ومحمد حسن، ووينفول كوبينا، وأحمد أمين أوفة، وفونسينيو.