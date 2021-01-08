شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات تأهيلية لمحمد مسعد وصالح جمعة بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، المستبعدون من مواجهة النادي الأهلي، مرانهم على ملعب استاد السويس الجديد، قبل مواجهة الأهلي مساء اليوم في الدوري.

بينما أكد الدكتور فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي للفريق أن صالح جمعة ومحمد مسعد المسبتعدان من المباراة للإصابة، خاضا تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم بالقاهرة، وفقا للبرنامج العلاجي الذي تم وضعه في وقت سابق، وينفذه اللاعبان تحت إشراف الدكتور محمد الشافعي استشاري التأهيل الرياضي بالنادي.

ويعاني صالح جمعة من شد في عضلة السمانة، منذ مباراة البنك الأهلي التي أقيمت بالجولة الثانية للدوري، بينما يعاني محمد مسعد من آلام في العضلة الخلفية.

ويلتقي فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة المدير الفني هيثم شعبان، مع النادي الأهلي، في السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد السويس الجديد، بالجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.