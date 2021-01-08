شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج فرق الأهلي في مهرجان البراعم اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فرق البراعم لكرة القدم بالنادي لعبت 3 مباريات اليوم الجمعة، في 3 أعمار سنية مختلفة، وذلك ضمن الجولة الرابعة من مهرجان البراعم للسوبر، الذي تقام مبارياته على ملاعب أكاديمية الأهلي بفرع النادي بمدينة نصر.

فريق مواليد 2011 بقيادة مدربه عمرو الطحاوي فاز على فريق مصر الجديدة 4-1، بينما فاز فريق مواليد 2010 بقيادة مدربه ممدوح عبيد على اتحاد الشرطة 7-1، أما فريق مواليد 2009 بقيادة مدربه على الطويل فقد فاز على فريق هليوبوليس 2-0.

وتقام مباريات مهرجان البراعم دون احتساب نتائج أو نقاط لكل المواليد «2008- 2009- 2010- 2011»، عدا بطولة مواليد 2007، التي يتوج خلالها الفريق الأكثر حصدًا للنقاط باللقب.