شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من مدرب بيراميدز على قرعة الكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق الأرجنيتي رودولفو أروبارينا، المدير الفني لفريق بيراميدز على قرعة دور الـ 32 الثاني من بطولة كأس الكونفيدرالية.

وأوقعت القرعة نادي بيراميدز في مواجهة فريق راسينج كلوب أبيدجان بطل كوت ديفوار في الدور التكميلي من البطولة القارية التي حل الفريق وصيفا لنسختها الأخيرة.

وقال أروابارينا إنه لا يزال أمامه الوقت الكافي من أجل التحضير لهذه المباراة في الكونفيدرالية، وعلينا التركيز في المباراة المقبلة أولاً في الدوري الممتاز.

وأضاف بأنه سيقوم والجهاز المعاون بدراسة فريق راسينج كلوب أبيدجان والتحضير للمباراة بشكل جيد وتحضير جميع العناصر للقاء بحثا عن التأهل لدور المجموعات.

وكان بيراميدز تأهل لدور الـ 32 الثاني من بطولة كأس الكونفيدرالية عقب الفوز على الاتحاد الليبي بنتيجة 4-2 بمجموع لقائي الذهاب والإياب.