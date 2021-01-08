شكرا لقرائتكم خبر عن عودة إيكاردي وفلورينزي لباريس سان جيرمان واستمرار غياب نيمار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي باريس سان جيرمان، اليوم الجمعة، غياب 6 لاعبين عن صفوف الفريق في مباراته ضد بريست، غدا السبت، بالجولة 19 من الدوري الفرنسي.

وأوضح النادي الباريسي أن نجمه البرازيلي نيمار جونيور يواصل تدريباته البدنية، للتعافي من إصابة في الكاحل، بينما شارك الثنائي دانيلو بيريرا ولياندرو باريديس في جزء من المران.

وأضاف أن برسنيل كيمبيمبي سينضم للتدريبات الجماعية الأسبوع المقبل، بينما يواصل خوان بيرنات برنامجه العلاجي والتأهيلي للتعافي من قطع في الرباط الصليبي، وينفذ رافينيا ألكانتارا البروتوكول الطبي الخاص بفيروس كورونا.

في المقابل، تأكدت جاهزية الثلاثي ماورو إيكاردي وأليساندرو فلورينزي وليفن كورزاوا، بعد تعافيهم من إصابات مختلفة، يذكر أن ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني الجديد لسان جيرمان، استهل مشواره مع الفريق بالتعادل مع سانت إيتيان 1-1 يوم الأربعاء الماضي.