شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدرس ترضية محمد شريف بعد رفض احترافه فى أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تدرس لجنة التخطيط بالنادى الأهلى تعديل عقد محمد شريف، مهاجم الفريق، لتعويضه عن رفض احترافه في أوروبا بعد تلقية عرضا من نادى سبورتنج براجا البرتغالى مؤخرا لكن بيتسو موسيمانى، المدير الفنى، تمسك باستمرار اللاعب لحاجة الفريق إلى جهوده خلال الفترة المقبلة التي يرتبط فيها الأهلى بارتباطات مهمة على الصعيدين المحلى والإفريقى، بجانب التحضير للمشاركة في مونديال الأندية المقرر مطلع فبراير المقبل.

ووفقًا لمصدر داخل النادى فإن لجنة التخطيط أوصت بضرورة تحصين اللاعب بتعديل عقده ووضعه في الفئة الأولى، خاصة بعدما لفت الأنظار بشدة بعد عودته من الإعارة ونجاحه في المساهمة مع باقى زملائه في تحقيق الانتصارات خلال المباريات الأخيرة للفريق، كما تعقد اللجنة جلسة مع موسيمانى خلال الفترة المقبلة لمناقشته في عدة أمور تخص الفريق، أبزرها برنامج الإعداد لمونديال الأندية الذي يعتبر من أهم الأحداث التي تشغل بال المسؤولين بالفريق لرغبة المدير الفنى في تجهيز الفريق بشكل جيد لضمان ظهوره بمستوى مشرف، خاصة بعدما أصبحت الأنظار مسلطة على المدرب الذي نجح في جميع الاختبارات التي خاضها مع الفريق منذ توليه المسؤولية مؤخرا، بجانب مناقشة تعديل اللائحة ووضع بنود تحفيزية لضمان تشجيع اللاعبين على الاجتهاد لتحقيق الانتصارات في المباريات خلال الفترة المقبلة.

على الجانب الآخر، تبحث إدارة النادى عن حل لأزمة الأنجولى جيرالدو بعد رفضه الرحيل بشكل ودى بعد وضعه في قائمة الانتظار وقيد الوافد الجديد والتر بواليا، ووفقًا لمصدر داخل النادى فإن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، سيعقد جلسة خاصة مع اللاعب خلال الساعات المقبلة للضغط عليه لقبول العروض وإنهاء أزمته من أجل إغلاق الملف الذي شغل بال الجميع داخل النادى، ومحاولة إقناعه بعدم التصعيد للفيفا.