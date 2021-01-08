شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله جمعة ردًا على تصريحات فاروق جعفر: «الكلام ده كذب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رد عبدالله جمعة، ظهير أيسر الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، على تصريحات فاروق جعفر، رئيس لجنة الكرة بالنادى، التي قال فيها الأخير أن هناك لاعب طلب 4 أو 5 أضعاف ما يحصل عليه في النادى حاليا ليقوم بتجديد عقده.

وأجاب جعفر على استفسار الإعلامى مدحت شلبى مقدم البرنامج الذي قال تلك التصريحات خلاله، بأنه يقصد اللاعب عبدالله جمعة، ليؤكد فاروق جعفر أن اللاعب هو عبدالله جمعة بالفعل.

وكتب جمعة رده على تلك التصريحات عبر ستورى حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى «انستجرام»: «أولا الكلام دا محصلش، والكلام دا كذب وأنا مقعدتش مع حضرتك علشان تقول كلام محصلش».

تعليق عبدالله جمعة على تصريحات فاروق جعفر