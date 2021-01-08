شكرا لقرائتكم خبر عن لغة الأرقام.. «صبحي» الأكثر مشاركة عربيًا مع الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعد محمد صبحى قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، من أكثر لاعبى الفريق مشاركة في البطولة العربية، حيث لعب 32 مباراة واستقبل مرماه 33 هدفًا وحقق كلين شيت في 13 مباراة.

واجه صبحي، 15 فريقًا هم: اتحاد العاصمة الجزائرى 4 مباريات، والصفاقسى التونسى 3 مباريات، ومولودية وهران ونصر حسين داى وأهلى برج بوعريريج وشباب بلوزداد الجزائريين، والنجم الساحلى والترجي التونسيين، والأهلى المصرى، وأهلى جدة واتحاد جدة والهلال السعوديين، وتشرين السورى، والبستينى البحرينى، والخرطوم السودانى مباراتين.