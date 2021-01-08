شكرا لقرائتكم خبر عن الريان القطري يطلب التعاقد مع محمد علي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقي محمد على حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، عرض احتراف من نادي الريان القطري بداية من شهر فبراير القادم.

ومن المقرر أن يعقد محمد على جلسة مع الجهاز الفني للفريق بقيادة حسين ذكي وحسن يسري في حضور إبراهيم عبدالله المسؤول عن ملف كرة اليد في اللجنة المعينة لإدارة شؤون نادي الزمالك، لمناقشة العرض والحصول على موافقتهم لخوض تجربة الاحتراف.

وقال محمد على في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لنادي الزمالك، أنه لن يخوض تجربة الاحتراف قبل تعاقد الإدارة مع حارس مرمى دولي كبير حتى لا يتأثر الفريق في الفترة المقبلة.