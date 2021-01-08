شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي ثانياً في داكار.. وسيطرة روسية في الشاحنات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نجح السائق السعودي يزيد الراجحي في اقتناص المركز الثاني في المرحلة السادسة من رالي داكار السعودية التي بدأت من القيصومة وانتهت في حائل، بينما عاد حامل لقب رالي داكار السعودية كارلوس ساينز إلى ذاكرة الانتصارات من جديد في نسخة هذا العام بإنهائه المرحلة السادسة في المركز الأول.

وحلّ القطري ناصر العطية ثالثاً والفرنسي ستيفان بيترهانسل رابعاً في مرحلة اليوم التي امتدت مسافة 688 كيلومترا منها 347 كيلومترا مرحلة خاصة، وبذلك يواصل بيترهانسل تصدر الترتيب العام للرالي، متقدماً بفارق أقل من 6 دقائق على العطية، بينما يحتل ساينز المركز الثالث.

وفي تعليقه عقب انتهاء مرحلة اليوم، قال الراجحي: "خططنا منذ بداية المرحلة أن نضغط اليوم بقوة، وكل شيء كان رائعاً اليوم. ضللنا الطريق بعض الشيء قرب النهاية ولكن تداركنا الموقف سريعاً. كان حظنا سيئاً في الأسبوع الأول من الرالي، حيث تعطّل ناقل الحركة وأضعنا المثير من الوقت، ولكننا لا نزال نستمتع بالسباق والمغامرة وهذا أهم شيء. أعتقد أن مرحلة اليوم كانت الأفضل بالنسبة لي، وأشعر بالسعادة أن يكون ذلك في حائل التي بدأت بها مسيرتي في عالم الراليات في 2009".

وشهدت فئة الدراجات النارية منافسةً شرسة في مرحلة اليوم، حيث جاء السائق الإسباني خوان باريدا بورت في المركز الأول، متقدماً بفارق 13 ثانية فقط عن البوتسواني روس برانش، فيما جاء الأسترالي دانييل ساندرز ثالثاً بفارق 53 ثانية عن بورت. وعاد الأسترالي توبي برايس إلى صدارة الترتيب العام في الفئة ذاتها رغم إنهائه مرحلة اليوم في المركز السابع، بينما تراجع الأرجنتيني كيفن بينافيديس إلى المركز الثاني، واحتلّ التشيلي خوسيه إغناسيو كورنيخو فلوريمو المركز الثالث.

وقال برايس عقب انتهاء المرحلة: "ساعدنا بعض الشيء إلغاء 100 كيلومتر من مرحلة اليوم، لأننا شعرنا بالإرهاق في النهاية. كان الأداء جنونياً، فالبيئة والتضاريس كانتا مُتطلبتين جداً. على أي حال نحن في يوم الراحة الآن، وهذا هو الشيء المهم. سنُحاول استجماع قوتنا والاستمرار في بقية الرالي. لا يمكن الجزم بما يمكن أن يحدث، فلا يزال الرالي أمامنا طويلاً. أتطلَّع للأسبوع الأخير، وأعتقد بأن مرحلة الأمس كانت الأصعب، ولكن عشتُ فيها أفضل اللحظات وأنهيتها في مركزٍ جيد رغم صعوبة الملاحة فيها. ارتكبت الكثير من الأخطاء، ولكن إجمالاً ما زلت في سباق الفوز، وينبغي عليّ الاستعداد والانطلاق مجدداً".

أما في فئة الدراجات الرباعية فأنهى الفرنسي ألكساندر جيرو المرحلة السادسة في المركز الأول، بفارق 34 ثانية عن التشيلي جيوفاني إنريكو صاحب المركز الثاني، فيما حلّ الأرجنتيني نيكولاس كافيلياسو ثالثاً بفارق دقيقتين عن جيرو. وواصل كافيلياسو تصدّر الترتيب العام للفئة، متبوعاً بالأرجنتيني مانويل أندوخار في المركز الثاني وجيرو في المركز الثالث.

وفي فئة الشاحنات سيطرت الفرق الروسية على المراكز الثلاثة الأولى، حيث أنهى فريق آيرات مارديف المرحلة في المركز الأول، متقدماً بفارق 1:08 دقيقة على فريق ديميتري سوتنيكوف في المركز الثاني، بينما جاء فريق المتسابق أنطون شيبالوف في المركز الثالث. وواصل الثنائي سوتنيكوف وشيبالوف احتلال المركزين الأول والثاني على الترتيب في الجدول العام للفئة، فيما دخل مارديف إلى مراكز المقدمة باحتلاله المركز الثالث.

وواصل السائق الأمريكي الصاعد سيث كينتيرو نتائجه المميزة في داكار السعودية 2021 حيث فاز بالمرحلة السادسة في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة، متفوقاً على خليفة العطية الذي حل ثانياً لليوم الثاني على التوالي، فيما حلّ الإسباني جيرارد فارس غيل ثالثاً. ويحتل البولندي آرون دومزالا صدارة الترتيب العام، ويليه الأمريكيان أوستن جينز وكينتيرو.

ويتوقف رالي داكار السعودية 2021 غداً في حائل ليحصل المتسابقون والفرق على يومٍ من الراحة يستجمعون خلاله قواهم ويقررون استراتيجيتهم للنصف الثاني والحاسم من السباق الذي يُستأنف بالمرحلة السابعة التي تبدأ من حائل وتنتهي في سكاكا. تمتد هذه المرحلة الماراثونية لمسافة 737 كيلومترا منها 471 كيلومترا مرحلة خاصة، وبسبب كونها مرحلةً ماراثونية فسيكون الدخول للمناطق المخصصة للعمل على المركبات ممنوعاً على أي شخصٍ آخر بخلاف المتنافسين.