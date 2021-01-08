قرعة أبطال إفريقيا.. متوازنة لـ«لأهلي» وصدام عربي لـ «الزمالك».. ومجموعة ثانية نارية.. وغالي: متعادلة.. ويبدي رأيه في مجموعتي «الأحمر والأبيض»

الشارقة - اميمة ياسر - أبعدت قرعة دور المجموعات دوري أبطال إفريقيا 2020-2021 الأهلي عن الزمالك.

وأسفرت القرعة عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى رفقة المريخ السوداني وسيمبا التنزاني وفيتا كلوب الكونغولي.

بينما تواجد الزمالك ضمن المجموعة الرابعة والتي تشهد صداما عربيا مع مولودية الجزائر والترجي، رفقة تونجيث السنغالي الذي يشارك لأول مرة في المسابقة.

وتفوق الأهلي حامل اللقب على سونيديب النيجري بخماسية دون مقابل في مجموع المباراتين ذهابا وإيابا.

وكان الزمالك هو الوحيد الذي ضمن الوصول لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا حتى الآن بعد انسحاب فريق جازيل بطل تشاد من مباراة دور الـ32.

بدوره، أكد حسام غالي قائد الأهلي السابق أن المجموعات التي أسفرت عنها قرعة دور الـ16 لدوري أبطال إفريقيا جاءت متوازنة.

وقال غالي الذي سحب قرعة بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية: "مجموعات دوري الأبطال متعادلة، المباريات ستكون صعبة لمن يريد الصعود". حسبما نشر موقع "يلا كورة".

وواصل "المجموعة الثانية هي الأصعب، وأتمنى أن تكون قرعة الأهلي والزمالك التي سحبتها جيدة لكلا منهما".

ويقع في المجموعة الثانية كل من شباب بلوزدادي والهلال وماميلودي صنداونز ومازيمبي.

وعن مجموعة الزمالك قال غالي: "ليست سهلة وصعبة".

ويلعب الزمالك في المجموعة الرابعة رفقة الترجي ومولودية الجزائر وتونجيث السنغالي.

أما عن مجموعة الأهلي فقال: "أرى أنها جيدة ويستطيع التأهل منها لربع النهائي".

وأتم غالي "إن شاء الله اللقب العاشر للأهلي سيكون على يدي".

ويلعب الأهلي في المجموعة الأولى رفقة المريخ وفيتا كلوب وسيمبا.

وجاءت نتائج دور المجموعات لنسخة 2020-2021 من دوري أبطال إفريقيا:

المجموعة الأولى: المريخ السوداني - سيمبا التنزاني - فيتا كلوب الكونغولي - الأهلي

المجموعة الثانية: شباب بلوزداد الجزائري - الهلال السوداني - ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي - مازيمبي الكونغولي. حسبما نشر موقع "يلا كورة".

المجموعة الثالثة: كايزر تشيفيز الجنوب إفريقي - بترو أتليتكو الأنجولي - هورويا كوناكري الغيني - الوداد المغربي

المجموعة الرابعة: تونجيث السنغالي - مولودية الجزائر - الزمالك - الترجي التونسي

وأعلن الاتحاد الإفريقي في وقت سابق مواعيد جولات دور المجموعات:

الجولة الأولى: 12-13 فبراير

الجولة الثانية: 23 فبراير

الجولة الثالثة: 5-6 مارس

الجولة الرابعة: 16 مارس

الجولة الخامسة: 2-3 إبريل

الجولة السادسة: 9-10 إبريل

وحقق الأهلي لقب النسخة الماضية على حساب غريمه التقليدي الزمالك، بالفوز بنتيجة 2-1، محققا اللقب التاسع في تاريخه.