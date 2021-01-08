شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى بعد قرعة دور المجموعات: خطوة جديدة فى رحلة الدفاع عن لقبنا المفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق النادى الأهلى عبر حسابه على تويتر، على قرعة دور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا، مشيرا إلى أنها خطوة جديدة فى رحلة الدفاع عن اللقب المفضل، حيث كان بطلا للبطولة الأخيرة بعد غياب 7 سنوات، على حساب غريمه التقليدي نادى الزمالك.

وكتب حساب النادى: "خطوة جديدة فى رحلة الدفاع عن لقبنا المفضل"، منوها إلى مواعيد مواجهات الفريق فى المجموعة الأولى بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، التى تضم معه فيتا كلوب الكونغولى، سيمبا التنزانى والمريخ السودانى.





وسبق وأعلن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، مواعيد مباريات الأهلى والزمالك فى دورى المجموعات الافريقى، حيث تنطلق مباريات الجولة الأولى فى 12- 13 فبراير وتقام مواجهة الجولة الثانية فى 23 فبراير وتنطلق الجولة الثالثة فى 5 - 6 مارس، أما الجولة الرابعة 16 مارس ، أما الجولة الخامسة.. 2 - 3 أبريل بينما تقام الجولة السادسة 9 - 10 أبريل.

يلتقى النادى الأهلى فى مباراة الافتتاح مع المريخ السودانى بالقاهرة بالجولة الأولى فيما يواجه فى الجولة الثانية سيمبا التنزانى وفى الجولة الثالثة يلتقى مع فيتا كلوب ويلتقى الأهلى مع فيتا كلوب فى الجولة الرابعة ثم المريخ السودانى فى الجولة الخامسة ويختتم الأهلى مواجهاته مع سيمبا فى القاهرة.

أما بالنسبة للزمالك فجاءت مبارياته كالتالى :

الجولة الاولى | الزمالك × مولودية الجزائر | مصر 12-13 فبراير

الجولة الثانية | تونجيت × الزمالك | السنغال 23 فبراير

الجولة الثالثة | الترجى × الزمالك | تونس 5-6 مارس

الجولة الرابعة | الزمالك × الترجى | مصر 16 مارس

الجولة الخامسة | مولودية الجزائر × الزمالك | الجزائر 2-3 ابريل

الجولة السادسة | الزمالك × تونجيت | مصر 9-10 ابريل.