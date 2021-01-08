شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل بيراميدز و البنك الأهلى "سلبياً" فى بطولة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تعادل فريق بيراميدز مع نظيره البنك الأهلى سلبيا فى المباراة التى جمعت الفريقين بالجولة السادسة من بطولة الدورى الممتاز ، و التى أقيمت باستاد كلية الشرطة بالعباسية .

وحاول لاعبى بيراميدز تسجيل هدف التقدم فى مرمى البنك الأهلى ، إلا أن لاعبى الأخير فرضوا سيطرتهم علىمجريات المباراة ، ومنعوا لاعبى الفريق السماوى من الوصول إلى المرمى ، من تضييق المساحات ، و صحوة الدفاع فى فريق البنك الأهلى

ولم يصل إلى المرمى سوى محمد مجدى لاعب فريق البنك الأهلى ، حيث أحرز هدفا فى مرمى شريف إكرامى لكن تم إلغاؤه من حكم اللقاء بداعى التسلل ، بعد اللجوء إلى تقنية الفار .

وارتفع رصيد البنك الأهلى الى 6 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات فاز في واحدة وتعادل في 3 وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 5 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف، في المقابل وصل رصيد بيراميدز الى 8 نقاط بعدما لعب خمسة مباريات فاز في مباراتين وتعادل في اثنان وخسر الأخرى وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه خمسة أهداف ومازالت لديه لقاء مؤجل.