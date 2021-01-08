شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يهاجم الأهلى بـ"دابو" وشادى حسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن هيثم شعبان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة النادي الاهلي بعد قليل،على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل كالتالى

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: أحمد محسن - خالد صبحي - طارق سامي - رجب بكار

خط الوسط: كوامي بونسو - محمود نبيل - محمد توني - محمد إبراهيم

خط الهجوم : شريف دابو - شادي حسين

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من محمود شكري، ومحمد جمال، وعبد الله محمود، وسيف تقا، وعبد الرحمن بودي، ومحمد حسن، ووينفول كوبينا، وأحمد أمين أوفة، وفونسينيو.

وعقد هيثم شعبان المدير الفني للفريق، محاضرة أخيرة، داخل قاعة المحاضرات باستاد السويس الجديد، لمنح اللاعبين تعليماته الأخيرة وكذلك وضع بعض الرتوش الأخيرة على طريقة اللعب أمام الأهلي، حيث يسعى المدير الفني إلى الخروج من المباراة بنتيجة إيجابية.

ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام سيراميكا، حيث لا يوجد بديل لديه سوى الفوز والخروج بالثلاث نقاط، لاستعادة صدارة الدوري، والتي يتربع على قمتها الجونة برصيد 11 نقطة وبفارق نقطة عن الأهلي الوصيف، بينما يتبقى للمارد الأحمر مباراة مؤجلة ضد الزمالك، ستحسم بشكل كبير مصير صدارة الدوري بين القطبين.