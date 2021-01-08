استمرار استبعاد مصطفي محمد وساسي من قائمة الزمالك أمام الطلائع

شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار استبعاد مصطفي محمد وساسي من قائمة الزمالك أمام الطلائع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة جايمي باتشيكو، عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة طلائع الجيش بالدوري الممتاز، والتي شهدت استمرار استبعاد الثنائي مصطفي محمد وفرجاني ساسى لعدم الجاهزية الفنية، فيما تم استبعاد محمد أشرف روقا للإصابة بفيرس كورونا.
ويحل الفريق ضيفا على طلائع الجيش في المباراة المقرر لها غدا السبت، على استاد السويس الجديد، في إطار منافسات الجولة السادسة للدوري الممتاز.
وجاءت قائمة الفريق كالتالي:-
حراسة المرمى: محمد أبوجبل - محمد عواد
خط الدفاع: محمود علاء - محمود حمدي الونش - محمد عبدالغني - حازم إمام - حمزة المثلوثي - أحمد فتوح - عبدالله جمعة - أحمد عيد
خط الوسط: طارق حامد - يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر -إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد أوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - أشرف بن شرقي
خط الهجوم: عمر السعيد - أسامة فيصل - حسين فيصل