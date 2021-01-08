شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار استبعاد مصطفي محمد وساسي من قائمة الزمالك أمام الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة جايمي باتشيكو، عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة طلائع الجيش بالدوري الممتاز، والتي شهدت استمرار استبعاد الثنائي مصطفي محمد وفرجاني ساسى لعدم الجاهزية الفنية، فيما تم استبعاد محمد أشرف روقا للإصابة بفيرس كورونا.

ويحل الفريق ضيفا على طلائع الجيش في المباراة المقرر لها غدا السبت، على استاد السويس الجديد، في إطار منافسات الجولة السادسة للدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد أبوجبل - محمد عواد

خط الدفاع: محمود علاء - محمود حمدي الونش - محمد عبدالغني - حازم إمام - حمزة المثلوثي - أحمد فتوح - عبدالله جمعة - أحمد عيد

خط الوسط: طارق حامد - يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر -إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد أوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - أشرف بن شرقي

خط الهجوم: عمر السعيد - أسامة فيصل - حسين فيصل