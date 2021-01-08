شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعلق على مواجهة راسينج كلوب الإيفواري فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الأرجنيتي رودولفو أروبارينا المدير الفني لفريق بيراميدز على قرعة دور الـ 32 الثاني من بطولة كأس الكونفدرالية.

وأوقعت القرعة نادي بيراميدز في مواجهة فريق راسينج كلوب أبيدجان بطل كوت ديفوار في الدور التكميلي من البطولة القارية التي حل الفريق وصيفا لنسختها الأخيرة.

وقال أروابارينا إنه لا يزال أمامه الوقت الكافي من أجل التحضير لهذه المباراة في الكونفدرالية، وعلينا التركيز في المباراة المقبلة أولاً في الدوري الممتاز".

وأضاف بأنه سَيقوم والجهاز المعاون بدراسة فريق راسينج كلوب " أبيدجان والتحضير للمباراة بشكل جيد وتحضير جميع العناصر للقاء بحثا عن التأهل لدور المجموعات".

وكان بيراميدز تأهل لدور الـ 32 الثاني من بطولة كأس الكونفدرالية عقب الفوز على الاتحاد الليبي ذهابا وإيابا بنتيجة 4-2.

وعن التعادل اليوم أمام البنك الأهلي في الدوري الممتاز ، قال الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق بيراميدز، إن فريقه حضر لملعب الشرطة بالعباسية من أجل تحقيق الفوز على البنك الأهلي، وحصد النقاط الثلاثي ولكن ظروف الملعب حالت دون ذلك، مضيفًا عقب نهاية المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي: "الملعب كان ضيقا للغاية، والمباراة لخصت في الكرات الطويلة بسبب صغر حجم الملعب".

وتابع :"في الشوط الثاني كان الأداء أفضل من الأول في جميع الخطوط، ولم تتح فرصا بشكل كبير خلال اللقاء.. من وجهة نظري خضنا مباراة جيدة ولم ترتق للمستوى الجيد جدًا على حسب الظروف التي أتيحت لنا بسبب الملعب".