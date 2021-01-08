شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد لقاء الأهلى والمريخ فى دورى أبطال أفريقيا بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا المقامة حاليا في القاهرة، عن وقوع النادي الأهلي حامل لقب البطولة ضمن المجموعة التي تضم أندية فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني والمريخ السوداني ، حيث تبدأ مباريات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2021 في 12 فبراير 2021 بالجولة الأولى، وستنتهي بالجولة السادسة في 10 أبريل 2021.

تنطلق مباريات الجولة الأولى فى 12- 13 فبراير وتقام مواجهة الجولة الثانية فى 23 فبراير وتنطلق الجولة الثالثة فى 5 - 6 مارس، أما الجولة الرابعة 16 مارس ، أما الجولة الخامسة.. 2 - 3 أبريل بينما تقام الجولة السادسة 9 - 10 أبريل

يلتقى النادى الأهلى فى مباراة الافتتاح مع المريخ السودانى بالقاهرة بالجولة الأولى فيما يواجه فى الجولة الثانية سيمبا التنزانى وفى الجولة الثالثة يلتقى مع فيتا كلوب ويلتقى الأهلى مع فيتا كلوب فى الجولة الرابعة ثم المريخ السودانى فى الجولة الخامسة ويختتم الأهلى مواجهاته مع سيمبا فى القاهرة.