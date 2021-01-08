شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى يعلن قائمة طلائع الجيش استعدادا لملاقة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عبدالحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش، عن قائمة فريقه لمواجهة الزمالك، المقرر لها غدا السبت على استاد السويس الجديد بالجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة طلائع الجيش كالتالي:-

محمد بسام - محمد شعبان - أحمد سمير - فرانك استيفن - محمد شحاتة - حسين السيد - أحمد علاء - عمرو مرعي - ناصر منسي - خالد سطوحي - إسلام جمال - علي الفيل - مهند لاشين - إبراهيما كونيه - إسلام محارب - عمرو جمال - مصطفى جمال - السيسي - زولا - محمد ناصف.

وشهدت قائمة طلائع الجيش استبعاد كلا من، أحمد هاني - توني جوميز - مصطفى محمود - محمد سمير - محمود عاطف - حسن مجدي - الزناري - علي الزاهدي - حسام إيفونا - أحمد سالم.

ويتواجد طلائع الجيش في المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد نقطة واحدة حصدها من التعادل مع الجونة في الأسبوع الأول للدوري، وبعدها تعرض الفريق لسلسلة من الهزائم أمام أسوان بهدفين لهدف، ومصر المقاصة بهدفين لهدف، وغزل المحلة بهدفين لهدف، والاتحاد السكندري بهدفين لهدف.

وتعد مباراة الزمالك الأولى للجهاز الفني الجديد لفريق طلائع الجيش بقيادة عبدالحميد بسيوني الذي تولى المهمة الفنية للفريق العسكري خلفا لطارق العشري الذي تقدم بإستقالته لسوء النتائج في الفترة الماضية.