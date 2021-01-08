شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يكشف حالة إسلام صلاح وكريم العراقي و موقفهما من مباراة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الجهاز الطبي بنادي المصري البورسعيدي حالة الثنائي إسلام صلاح وكريم العراقي، بعد تعرضها للإصابة في مباراة فريقهما ضد اتحاد السكندري أمس الخميس ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وأكد الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ان الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية التي خضع لها الثنائي اسلام صلاح وكريم العراقي لاعبي الفريق أثبتت إصابة الأول بجزع في مفصل الركبة مع سلامة كافة أربطة الركبة ، مشيرا إلى أن اللاعب سيخضع للكشف الإكلينيكي لتحديد مدى جاهزية اللاعب لخوض المباراة القادمة للفريق أمام الزمالك.

أضاف أن الفحوضات التي خضع لها كريم العراقي أثصبتت شكواه من كدمة قوية في مفصل الكتف مما لا يعيقه عن الانتظام في التدريبات القادمة للفريق استعدادًا لمباراة الزمالك المقبلة.

وأنتهت مباراة فريق المصري البورسعيدي مع الاتحاد السكندري بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الخميس على ملعب برج العرب في الاسبوع السادس من مسابقة الدوري الممتاز و وبتلك النتيجة أرتفع رصيد المصري إلى 10 نقاط محتلا بهم المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري يينما أرتفع رصيد الاتحاد السكندري الى 8 نقاط في المركز الخامس.