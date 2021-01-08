شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يفرض التعادل السلبي أمام وادى دجلة في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطر التعادل السلبي، على مجريات الشوط الأول من مباراة وادى دجلة وإنبي، المقامة حاليا بين الفريقين على ستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

أحكم وادى دجلة قبضته على الشوط الأول بالاستحواذ على الكرة، وسيطر على منطقة وسط الملعب فيما اكتفى لاعبو إنبي بالتراجع والتصدى لهجمات الغزلان وكانت أخطر الكرات تسديدة دييجو كالدريرون لاعب فريق وادي دجلة من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالقائم الأيمن ومرت إلى ركلة مرمى في الدقيقة 30.

ويضم تشكيل إنبى: حراسة المرمى: محمود جاد،خط الدفاع: على فوزى، زياد بوغطاس، رامى صبرى وكريم فؤاد،خط الوسط: محمد رزق، مصطفى عادل، صلاح ريكو، محمود على ومصطفى شلبى، الهجوم: جون أوكوى.

بينما جاء تشكيل وادى دجلة كالتالي: حراسة المرمى: محمد عبد المنصف،خط الدفاع: إيهال المباركى، محمود مرعى، خالد رضا وإسحاقو يعقوبو،خط الوسط: أحمد سعيد، محمد رضا وجورجينو،الهجوم: حسام عرفات، أليكسندر جاكوبسن وكالديرون.

ويحتل وادى دجلة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مباراتين وخسر مباراة وسجل لاعبيه أربعة أهداف وتلقت شباكه مثلهم ومازال لديه لقاء مؤجل ، فيما يحتل إنبى المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مثله وخسر مباراتين وسجل لاعبيه ثلاثة أهداف وتلقت شباكه أربعة أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل.