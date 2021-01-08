شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج مباريات الجولتين السابعة والثامنة بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت مباريات الجولة الثامنة للمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى عن تحقيق الترسانة لفوز غالى على جمهورية شبين بهدف مقابل للاشئ ليرتفع رصيده إلى 10 نقاط ويدخل منطقة وسط الجدول بينما تجمد رصيد شبين عند 7 نقاط فى المركز الثالث عشر .

كما واصل بورتو السويس الصاعد حديثا للدرجة الثانية مغامراته محققا الفوز على القناة بهدف مقابل للاشئ ليبتعد بصدارة المجموعة برصيد 16 نقطة ، بينما تجمد رصيد أبناء الإسماعيلية عند 7 نقاط فى المركز الحادى عشر ، كما حقق منتخب السويس فوز كبير خارج ملعبه على طنطا بهدفين نظيفين رافعا رصيده إلى 13 نقطة ليرتقى للمركز الثالث

وفى إطار مباريات نفس المجموعة تعادل المريخ وزد بهدف لمثله ، كما استعاد السكة الحديد توازنه محققا فوزه الأول على الزرقا بهدفين نظيفين ، بينما تعادل بتروجت والداخلية سلبيا ، وفاز كوكاكولا على سرس الليان بهدفين نظيفين ، بينما تعادل النجوم والنصر بهدف لمثله .

وفى المجموعة الثالثة أقيمت اليوم مباريات الجولة الثالثة حيث فقد أبوقير للأسمدة المتصدر نقطتين ثمينين بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله ، وبنفس النتيجة انتهت مباراة دمنهور والرجاء المطروحى ، بينما حقق حرس الحدود الفوز على بيلا بهدفين نظيفين .

كما تعادل الأوليمبى فى اللحظات الأخيرة مع المنصورة بهدفين لمثليهما ، بينما حقق مالية كفر الزيات الفوز بهدفين نظيفين على سبورتنج ، كما فاز الجزيرة على بنى عبيد بهدف مقابل للاشئ ، بينما حقق فاركو فوزه الأول على دكرنس بهدف مقابل للاشئ .