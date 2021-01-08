شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف: خضنا مباراة قوية أمام بيراميدز .. وانتظروا دورى مليء بالمفاجآت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد محمد يوسف المدير الفنى لفريق البنك الأهلي، أن فريقه خاض مباراة في غاية القوه أمام بيراميدز الذى لديه مفاتيح لعب كثيره وكنا الأقرب للفوز ، رغم انتهاء اللقاء بالتعادل السلبى بينهما.

أضاف يوسف عقب المباراة: "درسنا فريق بيراميدز جيداً خلال مشواره في الدوري الممتاز هذا الموسم وأيضاً مبارتيه في الكونفدرالية الإفريقية أمام الاتحاد الليبي ذهاباً وإيابا".

تابع: "انتظروا دوري مليء بالمفاجاءات ونتائج غير متوقعة.. وبشكر اللاعبين علي الأداء الرجولي والتركيز علي تنفيذ تعليماتي بدقه شديدة.. ونجد دعم كبير من قبل مجلس إدارة النادي".