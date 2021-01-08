شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف: خضنا مباراة قوية أمام بيراميدز .. وانتظروا دورى مليء بالمفاجآت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
أكد محمد يوسف المدير الفنى لفريق البنك الأهلي، أن فريقه خاض مباراة في غاية القوه أمام بيراميدز الذى لديه مفاتيح لعب كثيره وكنا الأقرب للفوز ، رغم انتهاء اللقاء بالتعادل السلبى بينهما.
أضاف يوسف عقب المباراة: "درسنا فريق بيراميدز جيداً خلال مشواره في الدوري الممتاز هذا الموسم وأيضاً مبارتيه في الكونفدرالية الإفريقية أمام الاتحاد الليبي ذهاباً وإيابا".
تابع: "انتظروا دوري مليء بالمفاجاءات ونتائج غير متوقعة.. وبشكر اللاعبين علي الأداء الرجولي والتركيز علي تنفيذ تعليماتي بدقه شديدة.. ونجد دعم كبير من قبل مجلس إدارة النادي".
تعادل فريق بيراميدز مع نظيره البنك الأهلى سلبيا فى المباراة التى جمعت الفريقين بالجولة السادسة من بطولة الدورى الممتاز ، و التى أقيمت باستاد كلية الشرطة بالعباسية .
وارتفع رصيد البنك الأهلى الى 6 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات فاز في واحدة وتعادل في 3 وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 5 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف، في المقابل وصل رصيد بيراميدز الى 8 نقاط بعدما لعب خمسة مباريات فاز في مباراتين وتعادل في اثنان وخسر الأخرى وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه خمسة أهداف ومازالت لديه لقاء مؤجل.