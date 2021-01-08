شكرا لقرائتكم خبر عن الريان القطري يطلب التعاقد مع محمد علي حارس يد الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقي محمد علي حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، عرض احتراف من نادي الريان القطري بداية من شهر فبراير القادم.

ومن المقرر أن يعقد محمد علي جلسة مع الجهاز الفني للفريق بقيادة حسين ذكي وحسن يسري في حضور إبراهيم عبدالله المسئول عن ملف كرة اليد في اللجنة المعينة لإدارة شئون نادي الزمالك، لمناقشة العرض والحصول على موافقتهم لخوض تجربة الاحتراف.

وقال محمد علي في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لنادي الزمالك، أنه لن يخوض تجربة الاحتراف قبل تعاقد الإدارة مع حارس مرمى دولي كبير حتى لا يتأثر الفريق في الفترة المقبلة.

ومن ناحية أخري، استقر المدير الفنى للمنتخب الوطني الإسبانى روبيرتو جارسيا على ضم 23 لاعبا للمعسكر استعدادا لبطولة العالم التي تسضيفها مصر في الشهر الجاري ، وتم استبعاد الرباعى المصاب عمر سامى ومصطفى خليل وأحمد خيرى ومصطفى بشير.

وجاءت القائمة على النحو التالى: كريم هنداوى وعصام الطيار وعبد الرحمن حميد ومحمد سند وأحمد الأحمر وأكرم يسرى ويحيى خالد ومحسن رمضان وَعَبَد الرحمن فيصل وأحمد هشام وإسلام حسن وسيف ومحمد ممدوح هاشم ووسام نوار وإبراهيم المصرى وخالد وليد وأحمد عادل يحيى الدرع وعلى زين وحسن قداح وعمر الوكيل وأحمد مؤمن وأحمد سيسه.