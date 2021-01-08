شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربينى تستغل فترة "الأجازة" فى التزحلق على رمال الفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استغلت البطلة المصرية، نور الشربينى، لاعبة سبورتنج والمصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، فى قضاء بعد الوقت فى التنزه قبل استئناف الموسم الجديد فى الاسكواش، ونشرت الشربينى صورتها خلال قيامها بالتزلج على الرمال وعلقت "التزلج على الرمال فى الفيوم".



نور الشربينى (1)

وكشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA عن التصنيف العالمى الجديد للسيدات فى شهر يناير الجارى، حيث واصلت البطلة المصرية نور الشربينى صدارة التصنيف بعدما عادت إليه لأول مرة فى نوفمبر الماضى منذ أن فقدته فى ديسمبر 2018، لتسترد صدارتها بعد غياب 23 شهرًا على التوالى، وذلك بعد تتويجها مرخراً ببطولة مصر الدولية للاسكواش التى أقيمت تحت سفح أهرامات الجيزة خلال أكتوبر الماضى.

وحافظت نوران جوهر لاعبة وادى دجلة على المركز الثانى خلف نور الشربينى، وفى المركز الثالث استقرت نور الطيب لاعبة هليوبوليس واحتلت المركز الرابع الفرنسية كاميل سيرم.

كما حافظت البطلة الشابة هانيا الحمامى على المركز الخامس، بعد وصولها إلى نصف نهائى بطولة مصر الدولية للاسكواش وتغلبها على كاميل سيرم.

وتقدمت البطلة المصرية سلمى هانى إلى المركز العاشر، ليضم تصنيف التوب 10، خمس لاعبات من مصر.

وتُعد نور الشربينى أصغر لاعبة فى العالم تتوج ببطولة العالم للناشئات، ففى عام 2009 فازت نور الشربينى ببطولة العالم للناشئين التى أقيمت بالهند للناشئات تحت 19 عامًا وحصدت لقب أصغر لاعبة فى العالم تحصل على بطولة فى سن 13 عاما.

وتوجت نور الشربينى ببطولة العالم 4 مرات، الأولى عام 2015، ثم 2016 على التوالى، قبل أن تتوج فى العام الماضى باللقب الثالث فى شهر مارس، وفى نوفمبر باللقب الرابع ببداية الموسم الجديد.