شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه مولودية الجزائر فى الجولة الأولى بدورى أبطال أفريقيا بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا المقامة حاليا في القاهرة، عن وقوع نادي الزمالك ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أندية الترجي ومولودية الجزائر وتاونجيت السنغالي، وتبدأ مباريات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2021 في 12 فبراير 2021 بالجولة الأولى، وستنتهي بالجولة السادسة في 10 أبريل 2021.

تنطلق مباريات الجولة الأولى فى 12- 13 فبراير وتقام مواجهة الجولة الثانية فى 23 فبراير وتنطلق الجولة الثالثة فى 5 - 6 مارس، أما الجولة الرابعة 16 مارس ، أما الجولة الخامسة 2 - 3 أبريل بينما تقام الجولة السادسة 9 - 10 أبريل

يواجه الزمالك فى الجولة الأولى منافسه مولودية الجزائر بالقاهرة ثم يواجه فى الجولة الثانية ويلتقى مع الترجى فى الجولة الثالثة ثم يواجه الترجى فى الجولة الرابعة فيما يواجه مولودية الجزائر فى الجولة الخامسة بينما يلتقى مع تونجيت السنغالي فى الجولة الأخيرة.

وتعتمد لائحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشكل أساسي على تصنيف الأندية بناء على تصنيف كاف للسنوات الخمس الأخيرة، إضافة على معايير تضعها لجنة مسابقات الأندية في الحالات الطارئة وفقًا لرؤية الأعضاء.

ويعتمد تصنيف كاف للسنوات الخمس الأخيرة على نتائج الأندية في البطولات التي يشرف عليها، وبناء عليه فإن كل فريق يحصد نقاط من مشاركاته في السنوات الخمس الأخيرة ويختلف معامل قيمة كل بطولة حسب تاريخها حيث أن بطولة 2019-2020 تمنح معامل نقاط أكثر من سابقتها وهكذا حتى السنة الخامسة.

جدير بالذكر أن الأهلي هو حامل لقب البطولة بالفوز على غريمه الزمالك 2-1 في نهائي القرن، ويحمل الرقم القياسي في عدد التتويج باللقب الإفريقي برصيد 9 ألقاب.