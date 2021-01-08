شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية..مصر تتربع على عرش أفريقيا بـ 15 لقباً في دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في عام 1964 انطلقت النسخة الأولى من بطولة دورى أبطال أفريقيا، التابعة للإتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، لأفضل أندية كرة القدم في القارة السمراء، وهي مسابقة الأندية الأولى لكرة القدم في القارة والتي تعادل دوري أبطال أوروبا، والاسم الرسمي للبطولة هو دوري أبطال أفريقيا وكانت تُعرف سابقًا باسم الكأس الإفريقية للأندية البطلة، إلى تم التعديل على نظامها في عام 1997، وأصبحت تسمى بالمسمى الحالي.

يشارك في البطولة ما يقارب 58 فريقاً، حيث تضم البطولة الأندية صاحبة لقب الدوري في الدوريات الأفريقية بالإضافة إلي وصيف الدوري العام من أفضل 12 نادي في تصنيف الأندية الإفريقية.

ويحصل الفائز في البطولة على حق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، وهي مسابقة يتنافس عليها الأندية البطل من جميع الاتحادات القارية الست، وكذلك يتأهل الفائز باللقب ليواجه بطل كأس الكونفيدرالية الأفريقية في كأس السوبر الأفريقي في الموسم التالي.

وتتسيد مصر، عرش الدول الأفريقية في الحصول على تلك البطولة برصيد 15 لقباً، ويأتى في المركز الثانى من حيث الأكثر تتويجا تونس برصيد 6 بطولات، يليها الكونغو الديمقراطية بنفس الرصيد من النقاط ثم المغرب بنفس الرصيد من النقاط أيضا، ثم الجزائر والكاميرون برصيد 5 بطولات.

يعد النادي الأهلي هو الأكثر نجاحًا في تاريخ المسابقة حيث فاز بالبطولة 9 مرات، كان أخرها بنسخة العام الماضى، حينما تغلب على غريمه التقليدى نادى الزمالك في نهائى القرن، بهدفين مقابل هدف، ويليه نادي الزمالك و نادي تي بي مازيمبي برصيد 5 بطولات.