"بمشاركة الأهلي".. فيفا يعلن موعد قرعة كأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن موعد إجراء قرعة كأس العالم للأندية (قطر 2020) والتي ستجرى بمقره في مدينة زيوريخ السويسرية، يناير الجاري.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيان أصدره اليوم الجمعة: "وستجرى قرعة تحديد المواجهات في 19 من يناير بمدينة زيوريخ في الساعة 16:00 بتوقيت وسط أوروبا (الخامسة مساء بتوقيت القاهرة)."

وفي ضوء جائحة COVID-19، سيوفّر فيفا والبلد المضيف الضمانات اللازمة لحماية صحة وسلامة جميع المشاركين في المسابقة، بما في ذلك التنفيذ الكامل لبروتوكول فيفا الخاص بالعودة إلى اللعب - المباريات الدولية.

وينتظر الأهلي بطل إفريقيا تحديد منافسه ومشواره ببطولة كأس العالم للأندية الذي يعود لها لأول مرة منذ المشاركة الأخيرة في المغرب 2013.

وتأهل لكأس العالم للأندية بخلاف الأهلي كل من، بايرن ميونيخ بطل أوروبا، والدحيل بطل الدوري في البلد المضيف قطر، وأولسان هيونداي بطل آسيا، وتيجرس أونال بطل كوكناكاف، إضافة إلى أوكلاند سيتي ممثلًا لأوقيانوسيا، فيما لم يتحدد بعد بطل أمريكا الجنوبية.