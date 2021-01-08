رسميًا.. فيفا يقوم باختبار قانون جديد لمواجهة ارتجاج المخ بكأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اختبار قانون جديد خلال كأس العالم للأندية التي ستقام بقطر خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير، في حالات حدوث إصابات ارتجاج أو الاشتباه في حدوثها، وبهذا تصبح كأس العالم للأندية أول مسابقة دولية تجرب هذا الإجراء.

وقال الاتحاد الدولي إنه وافق على بروتوكول تبديل الارتجاج بعد محادثات فيفا ومشاوراته المكثفة مع أهم الشخصيات الفاعلة خلال اجتماع الأعمال السنوي للمجلس الدولي لكرة القدم (IFAB) في ديسمبر سنة 2020 بهدف:

إرسال رسالة قوية مفادها أنه يجب إخراج اللاعب إذا وُجد أي شك بإصابته.

الحول دون إصابة اللاعب بارتجاج آخر أثناء المباراة، إذ يُمكن أن تشكل حوادث الرأس المتكررة عواقب وخيمة.

تقليل الضغط على الفريق الطبي وتمكينهم من إجراء تقييم سريع للحالة.

إنشاء إجراء بسيط يُمكن تطبيقه على جميع مستويات اللعبة.

وسيُطبق فيفا بروتوكولاً يُسمح فيه لكل فريق بإجراء تبديل ارتجاج المخ واحد على الأكثر خلال المباراة، ويمكن إجراء هذا التبديل بغض النظر عن عدد التغييرات المستعملة.

سيتم تطبيق اختبار تبديلات ارتجاج المخ جنبًا إلى جنب مع لوائح المنافسة وبروتوكول فيفا الخاص بالعودة إلى اللعب الموضّح في أداة تقييم الارتجاج الرياضي.

خيار الخمسة تغييرات

سيُسمح للفرق المشاركة في كأس العالم للأندية فيفا بإجراء خمسة تغييرات في المباراة الواحدة، ولتجنب التشويش المتكرر على اللعب، فإنه سيتسنى لكل فريق ثلاث فرص فقط لإجراء تغييراته الخمسة، إضافة إلى إمكانية إحداث هذه التبديلات في فترة ما بين الشوطين.

التعديل المؤقت للقانون الثالث: كان المجلس الدولي لكرة القدم قد استحدث هذا التعديل في مايو سنة 2020 بناءً على اقتراح تقدّم به فيفا يسعى لحماية راحة اللاعبين، وتمت الموافقة على تمديده مؤخرًا من قبل المجلس الدولي لكرة القدم.

وتأهل الأهلي بطل أفريقيا لكأس العالم للأندية، هذا بجانب بايرن ميونيخ بطل أوروبا، والدحيل بطل الدوري في البلد المضيف قطر، وأولسان هيونداي بطل آسيا، وتيجرس أونال بطل كوكناكاف، إضافة إلى أوكلاند سيتي ممثلًا لأوقيانوسيا.