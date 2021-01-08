أمير مرتضى يدافع عن جمعة: لا أصدق ما فعله فاروق جعفر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:

نفى أمير مرتضى منصور المشرف العام السابق على فريق الكرة بنادي الزمالك ما قاله فاروق جعفر عن لاعب الفريق عبدالله جمعة حول مفاوضات التجديد.

وكان فاروق جعفر رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك قد قال في لقاء تليفزيوني إن عبدالله جمعة طلب أضعاف راتبه من أجل تجديد العقد، منتقداً ذلك التصرف.

ونفى عبدالله جمعة عبر حسابه على "إنستجرام" ما قاله فاروق جعفر، مشيراً إلى أن كل ما قيل "كذب"، لافتاً إلى أنه لم يجلس مع جعفر مُطلقاً في مفاوضات التجديد.

وعلق أمير مرتضى عبر تويتر: "لا أصدق أن مسئولًا كبيرًا عن الكُرة في الزمالك يُهاجم لاعبًا في الفريق قبل مباراة بيوم واحد، فاروق جعفر لم يكن له أي دور طوال فترة إشرافي على فريق الكرة".

وأتم نجل رئيس الزمالك السابق: "لم يجلس جعفر مع أي لاعب خلال فترة تواجدي، وشهادة أمام الله والجمهور، عبدالله جمعة محترم وطيب ويحب الزمالك، ولم يكن له أي طلبات لتجديد العقد".