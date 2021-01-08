مدرب بيراميدز:سيطرنا على مباراة البنك الأهلي.. والملعب منعنا من الفوز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:

قال المدير الفني الأرجنتيني لفريق بيراميدز، رودلفو أروابارينا، إن ملعب مباراتهم أمام البنك الأهلي، حال دون تحقيقهم الفوز.

وأضاف رودلفو أروابارينا، في تصريحات صحفية عقب المباراة:"الملعب كان ضيقا للغاية، والمباراة لُخصت في الكرات الطويلة بسبب صغر حجم الملعب".

وتابع المدير الفني الأرجنتيني لفريق بيراميدز:"في الشوط الثاني كان الأداء أفضل من الأول في جميع الخطوط، ولم تتح فرصًا بشكل كبير خلال اللقاء ومن وجهة نظري خضنا مباراة جيدة ولم ترتق للمستوى الجيد جدًا على حسب الظروف التي أتيحت لنا بسبب الملعب".

واسترسل المدير الفني الأرجنتيني:"غدًا سيكون هناك تدريبات استشفائية للتحضير بسرعة للمباراة المقبلة، ووضع التشكيلة المناسبة للقاء وسنرى اللاعبين الذين تعرضوا للإصابة في مواجهة البنك الأهلي".

وأتم المدير الفني لبيراميدز:"كنا الأكثر سيطرة على المباراة، والتغييرات تتم بناء على حسب سير أحداث اللقاء، كما أن المساحات كانت ضيقة وبصفة عامة اللاعبون أدوا برجولة وبحماس ولا يوجد أي تقصير منهم على الإطلاق".

يُذكر أن مباراة بيراميدز والبنك الأهلي، انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 6 من دوري we.