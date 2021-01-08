عبد الحليم علي يُعلق على مجموعة الزمالك بدوري أبطال إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد عبدالحليم علي مدير الكرة بنادي الزمالك، أن فريقه يحترم جميع الفريق التي تتواجد معه في مجموعته بدوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن الفريق الأبيض يستهدف الفوز باللقب.

وقبل ساعات، أجريت قرعة دوري أبطال إفريقيا، والتي أسفرت عن وقوع فريق الزمالك بالمجموعة الرابعة بجانب فرق الترجي التونسي ومولودية الجزائر الجزائري وتونغيث السنغالي.

وقال عبدالحليم علي في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للزمالك، إن الفريق الأبيض يحترم جميع المنافسين المتواجدين معه في المجموعة.

وأوضح، أن الزمالك سيسعى لجمع أكبر عدد من النقاط خلال مباريات دور المجموعات، مشددًا على أنه لا يوجد

فريق قوي وأخر ضغيف.

وأشار إلى الزمالك يسعى لحصد لقب دوري أبطال إفريقيا هذا العام لذلك سيقوم بجمع أكبر قدر من المعلومات عن كل فرق المجموعة.

وأتم تصريحاته:" تركيز الفريق حاليا في مواجهة طلائع الجيش، وبعد نهاية المباراة سنجتمع لوضع الترتيبات لمواجهة مولودية الجزائر في الجولة الأولى لدور المجموعات".