محمد يوسف: تعادلنا مع فريق يعتبر منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أشاد محمد يوسف، المدير الفني لنادي البنك الأهلي، بأداء لاعبيه أمام نظيره بيراميدز خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة.

وأضاف يوسف، في تصريحات لفضائية أون تايم سبورتس عقب المباراة:"أحيي اللاعبين على روحهم الجيدة طيلة المباراة وتنفيذهم للتعليمات".

وأضاف المدير الفني لنادي البنك الأهلي:"اُتيحت لنا فرص وسجلنا هدفاً وأُلغيّ وفي النهاية خرجنا بنقطة من فريق يُعتبر منتخب مصر".

وأشار المدير الفني لنادي البنك الأهلي، إلى أن حضّر لاعبيه نفسيًا جيداً لمباراة بيراميدز في من الفرق الكبيرة التي تعب لأخر ثانية في المباراة.

وأتم يوسف تصريحاته قائلاً:"أخبرت اللاعبين باللعب والتركيز حتى صافرة نهاية المباراة فبيراميدز يلعب للثواني الأخيرة ورأينا ماحدث في مباراتهم الماضية أمام الإنتاج الحربي".