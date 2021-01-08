عبد الله جمعه يُكذب فاروق جعفر في ملف تجديد التعاقد مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

كذّب عبد الله جمعة لاعب نادي الزمالك، فاروق جعفر رئيس اللجنة الفنية بالقلعة البيضاء، بشأن المعلومات التي صرح بها حول مفاوضات اللاعب لتجديد تعاقده مع الزمالك.

وقال جعفر في سهرة تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" عبر برنامج مساء أون تايم، إن عبد الله جمعه طلب أضعاف راتبه الحالي لتجديد عقده.

وعبر حسابه على "إنستجرام" نشر عبد الله جمعه تصريحات فاروق جعفر مُعلقاً :"أولاً الكلام ده محصلش، والكلام ده كذب، وأنا مقعدتش مع حضرتك عشان تقول كلام محصلش".

ولم يُعلق فاروق جعفر على تكذيب عبد الله جمعة، بينما اكتفى اللاعب بتعليقه عبر "إنستجرام"، نافياً كل ما تردد على لسان مسئول ناديه قبل ساعات.