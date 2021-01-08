قائمة الزمالك للطلائع.. عودة علاء.. واستمرار غياب ساسي ومصطفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للزمالك، قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة طلائع الجيش غدا السبت في بطولة الدوري المصري الممتاز 2020/2021.

ويستضيف الزمالك فريق طلائع الجيش على ملعب إستاد السويس، ضمن منافسات الأسبوع السادس من المسابقة المحلية في السابعة والنصف مساء غد السبت.

وشهدت القائمة عودة كل من محمود علاء والمغربي محمد أوناجم، فيما غاب كل من محمد أشرف روقة والمغربي حميد أحداد ومحمود عبدالرحيم جنش.

واستمر غياب مصطفى محمد والتونسي فرجاني ساسي عن قائمة الزمالك.

وتكونت قائمة الزمالك من 21 لاعبا كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل، محمد عواد.

الدفاع: حمزة المثلوثي، حازم إمام، أحمد عيد، محمود علاء، محمد عبدالغني، محمود حمدي الونش، عبدالله جمعة، أحمد فتوح.

الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، إسلام جابر.

وسط الهجوم: أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما، أشرف بنشرقي، محمود عبدالرازق شيكابالا، محمد أوناجم، حسين فيصل.

وفي الهجوم: عمر السعيد، أسامة فيصل.

وحصد الزمالك عشر نقاط بعد خوض أربع مباريات في الدوري ليحتل المركز الثالث، بينما يتذيل طلائع الجيش الترتيب بنقطة وحيدة من تعادل مقابل أربع هزائم.