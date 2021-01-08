جماهير الهلال غاضبة من التعادل مع الباطن في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - سقط الهلال في فخ التعادل مع الباطن بهدفين لكل فريق، في بطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري كأس الأمير محمد بن سلمان" وسجل للباطن يوسف الجبلي في الدقيقة 35 وريناتو شافيز في الدقيقة 61، أما للهلال محمد كنو في الدقيقة 24 وبافيتيمبي جوميز في الدقيقة 43.

همام كتب "الهلال يعاني من مدرب فاشل كتب الله له أن يُرزق بلاعبين يغيبو فشله، الهلال يعني من ثلاثي (هجوم ) فاشل - غوميز - الشهري - خربين ).، على الإدارة أن تصحى من غيبوبه والانتباه لما يدور حولها".

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حميد كتب " الدوري يبينا الهلال تعادل والاهلي خسران حتا الان والجولة القادمه الاهلي والهلال يتعادلون وحنا نفوز ع الاتفاق والعين يعني يصير عندنا٢٥ نقطة والهلال٢٦ وتصير فرق نقطة عن الصدارة يارببب".

أبو عبد الله قال " طلب عاجل وضروري لاداره الهلال اذا تبغون بطولات اللاعب اسبريا اللي يلعب للقادسيه لاعب فذ ومهاجم خطير خطير وقوي البنيه ويسجل من بعيد الان تابعوه ضدالاهلي جيبوه وعطوه اللي يبي انتم الكسبانين واطردوا.

فيتو".

ناعم العنزي كتب " الايام هذي الهلال مايستحق المتابعه نهائياً للأمانة مستواه زفت بكل الخطوط اتمنى يرجع الهلال او ينتبهون لان مو كل مره يتعثر المنافسين".

ابو مسحل كتب " من حظ #الهلال أن من يطارده على الصدارة هو #الاهلي السيء"، سهام كتبت " اعبين الاهلي ماعمرهم ثبتوا لنا انهم رجال الهلال ثلاث جوالات يتعثر ولا في ردة فعل و يبغون الصدارة؟".

نواف كتب " كل ماتعثّر الهلال وجاءت الفرصة للأهلي أضاعه".

الزعيم كتب " اكثر الانديه إصابة هم الهلالين والسبب هو عواجيز التحكيم بخبث فقراوي يسمحون بالخشونة في مباريات الهلال فيتمادى الخصم بالخشونة ويفقد الهلالي السيطره وتكثر اصابات الهلالين مثل مباراة الاتحاد ومثل خشونه الاهلي حكم فقراوي خبيث لم يحمي نجوم الهلال من الخشونة".