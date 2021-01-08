بث مباشر..مشاهدة مباراة الاهلي وسيراميكا في الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - استقر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة سيراميكا كليوباترا مساء اليوم الجمعة في الدوري المصري الممتاز.

ويحل الأهلي ضيفًا على سيراميكا كليوباترا في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً في الجولة السادسة من عمر المسابقة المحلية على ملعب السويس الجديد.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سيراميكا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، وليد سليمان (أو أكرم توفيق)، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر

(أو محمود كهربا).

وفي الهجوم: محمد شريف.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بعدما حصد 10 نقاط جمعها من 3 انتصارات وتعادل، فيما يدخل سيراميكا المباراة وفي جعبته 7 نقاط من فوزين وتعادل وخسارة.



وتبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة ويسعى موسيماني المدير الفني للأهلي لتحقيق إنتصار في مباراة اليوم ضد سيراميكا كليوباترا الوافد الجديد على الدوري الممتاز والذي إستطاع تحقيق نتائج متميزه في ظهوره الأول بالدوري بعد تحقيق إنتصارين وتعادل في 4 مباريات.

ويدخل الأهلي مباراة اليوم بتشكيل مكون محمد الشناوي لحراسة المرمى وأيمن أشرف وعلي معلول وبيكهام وبدر بانون في الدفاع بينما يتكون خط الوسط من حمدي فتحي واليو ديانج ووليد سليمان وحسن محمد طاهر في الوسط ويقود الهجوم ضد سيراميكا كليوباترا محمد شريف

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