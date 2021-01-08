شوط أول سلبي بين وادي دجلة وانبي

ياسر رشاد - القاهرة - تعادل فريق وادي دجلة مع انبي بدون اهداف في الشوط الأول من اللقاء المقام حاليا بستاد السلام بالقاهرة ضمن الجولة السادسة للدوري الممتاز.

جاء الشوط متوازنا من جانب الفريقين وسعى كل فريق لتأمين دفاعاته.

يذكر ان دجلة في المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط، وانبي الخامس

عشر برصيد 4 نقاط.

ودخل إنبي مباراة اليوم بتشكيل مكون من:حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: علي فوزي، زياد بوغطاس، رامي صبري وكريم فؤاد.

خط الوسط: محمد رزق، مصطفى عادل، صلاح ريكو، محمود علي ومصطفى شلبي.

الهجوم: جون أوكوي.

وعلى مقاعد البدلاء كل من: عبد العزيز البلعوطي، إبراهيم يحيى، محمد المرسي، محمود نعيم، إبراهيم جلال، حامد إسماعيل ساوادوجو، دينوبيتر جودي، محمد إسماعيل ومحمد حتحوت.

وضم تشكيل دجله فى حراسة المرمى :محمد عبد المنصف.

خط الدفاع كل من : إيهال المباركي، محمود مرعي، خالد رضا وإسحاقو يعقوبو.

والوسط كل من : أحمد سعيد، محمد رضا وجورجينو.

والهجوم: حسام عرفات، أليكسندرجاكوبسن وكالديرون.