جماهير الأهلي والزمالك يعلقون على قرعة دوري أبطال إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أسفرت قرعة دوري أبطال إفريقيا اليوم الجمعة 8 يناير 2021، لدور الـ 16 عن أن المجموعة الأولى تضم كلا من الأهلي المصري، فيتا كلوب الكونغولي، سيمبا التنزاني، المريخ السوداني.

أما المجموعة الثانية فتضم كلا من مازيمبي الكونغولي، صن داونز الجنوب إفريقي، الهلال السوداني، شباب بلوزداد الجزائري، والمجموعة الثالثةتضم كلا من الوداد البيضاوي المغربي، حوريا الغيني، بيترو أتلتيكو الأنغولي، كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، والمجموعة الرابعة الترجي التونسي، الزمالك المصري، مولودية الجزائر، تونغيت السنغالي.

يوسف كتب "نتيجة قرعة دور المجموعات من دوري ابطال أفريقيا.. مجموعة ثانية نارية مجموعة

رابعة صعبة".

أحمد فتوح علق "أنا شايف أن البطولة النسخة دي ضعيفة جدا.. مقارنة ب النسخ الماضية.. وكمان في رأيي أن الزمالك والأهلي.. ممكن يوصلوا نهائي تاني متتالي.. لو الظروف مشيت طبيعي".

أحمد رزق كتب "قرعه متوازنه للاهلى فى دورى أبطال أفريقيا وإن شاء الله الاهلى يتأهل من المجموعه وإن شاء الله الاهلى بطل أفريقيا 2021".

أبو آسر كتب "هي قرعة دوري ابطال افريقيا بقت موجهه.. ايه قصة الترجي ده بقي".

محمد الحتو كتب "مجموعة حديدية لكن الزمالك زعيمها..الترجي - مولودية الجزائر - تينجيت السنغالي".

حساب باسم الهلال اليوم كتب "قرعة سهلة للأهلي وصعبة للزمالك بدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا".

على هيبة كتب "قرعة دوري أبطال أفريقيا تضع #الأهلي في المجموعة الأولى مع فيتا كلوب وسيمبا والمريخ السوداني.. ويستضيف الأهلي في الجولة الأولى المريخ أحد أيام 12 و13 فبراير ويحل ضيفاً على سيمبا التنزاني يوم 23 فبراير ويستضيف فيتا كلوب في الجولة الثالثة أحد أيام 5 و6 مارس #العاشرة_يا_اهلي".

سامح حلمي كتب "قرعة دوري ابطال افريقيا..ازاي اول ماتش يوم ١٢ أو ١٣ فبراير.. طب كاس العالم للأندية تنتهي أعتقد فالوقت ده ونفرض الأهلي وصل للنهائي ..... يبقي الحل ايه؟هل المسئولون منتبهون لذلك؟.