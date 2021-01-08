بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا في كأس الاتحاد الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة ليفربول واستون فيلا في إحدى مباريات اليوم الجمعة 8-1-2021 ضمن الدور الثالث من كأس الاتحاد الانجليزي.

ينقل بث مباشر مباراة “ليفربول واستون فيلا” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي التونسي “رؤوف خليف”، كما ينقل على قناة بي تي سبورت البريطانية.

وتقام مواجهة ليفربول واستون فيلا على ملعب “فيلا بارك”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية.

يخوض نادي استون فيلا مواجهة اليوم امام ليفربول بفريقه الثاني تحت 23 سنة، بعدما تحصل الفريق الأول على راحة بعد تفشي فيروس كورونا في مقر التدريبات.

وأثار استون فيلا الشكوك حول خوضه المباراة بعد إعلانه عن اصابات كورونا في فريقه، قبل ان ينشر الموقع الرسمي للنادي بيان مقتضبًا أكد إقامة المواجهة في موعدها المحدد.

وتم إعفاء ليفربول واستون فيلا من خوض الأدوار التمهيدية المتأخرة في كأس الاتحاد الانجليزي، لتصبح مباراة اليوم هي الأولى لهما في المسابقة في نسختها الجديدة.

وتعد مباراة اليوم هي الأولى التي تجمع الفريقين بعد الهزيمة المذلة التي لقنها الفيلانز للريدز بنتيجة (2-7) في أكتوبر من العام الماضي في الأسبوع الرابع من الدوري الانجليزي، وعلى نفس الملعب الذي يحتضن المواجهة اليوم.

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