بث مباشر | مشاهدة الاهلي وسيراميكا في الدوري المصري We “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الاهلي وسيراميكا في إحدى مباريات اليوم الجمعة 8-1-2021 ضمن الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

ينقل بث مباشر مباراة “الاهلي وسيراميكا” على قناة أون تايم سبورتس 1، بصوت المعلق المصري “محمد الكواليني”، وتقام على “ستاد السويس الجديد”، بإدارة من الحكم المصري “‘محمد يوسف”.

وينطلق البث المباشر لمواجهة الاهلي وسيراميكا في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية.

يدخل النادي الاهلي مباراة اليوم منتشيًا بتحقيق الفوز على سونيديب في إياب الدور الثاني من دوري ابطال افريقيا برباعية نظيفة، وسيسعى اليوم إلى نقل تفوقه القاري إلى الدوري المصري عندما يحل ضيفًا ثقيلاً على سيراميكا.

وتوقف قطار انتصارات الاهلي في الدوري المصري بتعادله سلبًا امام “وادي دجلة”، وذلك بعدما فاز على “مصر المقاصة، غزل المحلة، والاتحاد السكندري” في الجولة الأولى والثانية والثالثة على الترتيب.

ورغم صيامه عن التسجيل في الجولة الماضية، ظل هجوم النادي الاهلي هو الأقوى في الدوري المصري حتى الآن بتسجيله 10 أهداف، بينما استقبلت شباكه هدف وحيد كأقوى خط دفاع في المسابقة حتى الآن.

ويغيب عن صفوف الاهلي اليوم تشكيلة كاملة، وهم “كريم نيدفيد، ناصر ماهر، وجونيور أجايي” للإصابة، و”محمد هاني ومروان محسن”، للإصابة بفيروس كورونا، وعمرو السولية لعدم الجاهزية، بالإضافة إلى “محمود وحيد، أحمد ياسر ريان، محمد شكري، حمزة علاء، ورامي ربيعة” لأسباب فنية.

وعلم الاهلي بمجموعته في دوري ابطال افريقيا بعدما أجريت القرعة ظهر اليوم، حيث وقع في المجموعة الأولى بجانب المريخ السوداني وسيمبا التنزاني وفيتا كلوب الكونجولي.

على الجانب الآخر، تعادل نادي سيراميكا في الجولة الماضية أمام “سموحة”، ويتطلع اليوم إلى تحقيق المفاجئة وإلحاق الهزيمة الأولى بالنادي الأهلي هذا الموسم في الدوري المصري، أو على الأقل الخروج بالتعادل.

ويتواجد نادي سيراميكا في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط، جمعهم من 4 مباريات، فاز في مواجهتين وتعادل في لقاء وخسر في مثله.

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