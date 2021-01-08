هوفمان: طموحات مونشنجلادباخ ليست دور ال16..سنطيح بمانشستر سيتي!

قال جوناس هوفمان لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني إنه يرى أن الفريق لديه الفرصة للتأهل إلى دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا، على حساب مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقال هوفمان في مقابلة لصحيفة “راينيتشه بوست” نشرتها اليوم الجمعة :”قلنا قبل دور المجموعات إننا نتطلع إلى التأهل، رغم الأسماء الكبيرة (التي تنافست مع الفريق في المجموعة نفسها). والآن نتطلع إلى التأهل، رغم أن منافسنا هو مانشستر سيتي. هدفنا هو التأهل لدور الثمانية.”

وقبل انطلاق دور المجموعات، كان مونشنجلادباخ يبدو الفريق الأقل حظا للتأهل من المجموعة الثانية التي تضم ريال مدريد الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي وشاختار دونيتسك الأوكراني، لكنه نجح في التأهل برفقة ريال مدريد.

ويستضيف بوروسيا مونشنجلادباخ فريق مانشستر سيتي ذهابًا في 24 فبراير المقبل ثم يحل ضيفًا عليه في مباراة الإياب في 16 مارس.

ورغم أن مونشنجلادباخ يحتل المركز السابع في الدوري الألماني (بوندسليجا) بعد 14 مرحلة من بداية المسابقة، يرى هوفمان أن فريقه لديه فرصة جيدة لإنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى.

وقال هوفمان :”رأيتم في الموسم الماضي أنه بمجرد أن نحقق انطلاقة، يمكننا الفوز بعدة مباريات متتالية. والآن نحاول تقليص الفارق مع فرق المقدمة تدريجيًا”، لكنه اعترف في الوقت نفسه :”نفتقد بعض النقاط.”

وتجدر الإشارة إلى أن مونشنجلادباخ كان يحتل صدارة البوندسليجا في هذه المرحلة من المسابقة في الموسم الماضي، برصيد يزيد عن رصيده الحالي بفارق عشر نقاط.