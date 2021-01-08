فاصل اعلاني | بأموال الشيخ منصور..مانشستر سيتي يقتني كأس الاتحاد الانجليزي نسخة عام 1904

اشترى الشيخ الإماراتي منصور بن زايد آل نهيان مالك نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أول كأس فاز بها الفريق في تاريخه وهي كأس التحدي التي أقيمت بين عامي 1896 و1910.

وحقق النادي الأزرق لقب هذه المسابقة التي حلًت مكانها كأس الاتحاد الإنجليزي، في العام 1904 عندما فاز في النهائي على بولتون واندرز.

وجاء في بيان صادر عن بطل إنجتلرا عامي 2018 و2019 “يُسعد سيتي أن يعلن أننا الآن الوصي الفخور لكأس التحدي للاتحاد الانكليزي لكرة القدم 1896-1910 (كأس الاتحاد الإنجليزي حاليًا) بعد شراء الكأس مؤخرًا في مزاد علني من قبل مالك النادي، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان”.

وتابع “تُعد الكأس، التي سبقت الكأس الحالية في كأس الاتحاد إحدى أهم القطع الاثرية في كرة القدم العالمية وأقدم قطعة لكأس الاتحاد في إنجلترا”.

وأشارت التقارير إلى أن الشيخ منصور دفع أكثر من 750 ألف جنيه إسترليني (مليون دولار) لشراء القطعة، وسيعيرها إلى المتحف الوطني لكرة القدم في مانشستر.

وقال مدير النادي خلدون المبارك “كان الفوز بهذه الكأس في عام 1904 نقطة تحول للنادي ولمدينة مانشستر حيث رسّخ كرة القدم بقوة في قلب المجتمع”.

فيما أعتبر تيم ديزموند الرئيس التنفيذي للمتحف الوطني، أن بقاء الكأس في إنجلترا يشكل مصدر إرتياح كبير “إنها أقدم كأس لا تزال موجودة لمسابقة الاتحاد الإنجليزي، كانت هذه الكأس المميزة من أرقى قطعنا الأثرية”.

وتابع “عندما تركتنا في سبتمبر 2019 لبيعها في المزاد العلني من قبل مالكها آنذاك، كنا نخشى ألا نراها مرة أخرى وأن تخسر بريطانيا كأس الاتحاد إلى الأبد”.

ويلتقي مانشستر سيتي الأحد مع بيرمنجهام في الدور الثالث في كأس إنجلترا لهذا الموسم علمًا انه حقق لقب المسابقة في ست مناسبات آخرها عام 2019.