الفيفا يختبر تغييرات إصابة الارتجاج في كأس العالم للاندية

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنه سيختبر إجراء الفرق لتغييرات إضافية ودائمة خلال مباريات كأس العالم للأندية™ المزمع إقامتها بدولة قطر في الفترة الممتدة بين الفاتح والحادي عشر من شهر فبراير 2021، وذلك في حالات حدوث إصابات ارتجاج أو الاشتباه في حدوثها، وبهذا تصبح كأس العالم للأندية أول مسابقة دولية تجرب هذا إجراء.

وتمت الموافقة على برتوكول بدلاء الارتجاج بعد مداخلات الفيفا ومشاوراتها المكثفة مع أهم الشخصيات الفاعلة خلال اجتماع الأعمال السنوي للمجلس الدولي لكرة القدم في ديسمبر سنة 2020 بهدف:

• إرسال رسالة قوية مفادها أنه يجب اخراج اللاعب إذا وُجد أي شك بإصابته.

• منع إصابة اللاعب بارتجاج آخر أثناء المباراة، إذ يمكن أن تشكل حوادث الرأس المتكررة عواقبا وخيمة.

• تقليل الضغط على الفريق الطبي وتمكينهم من إجراء تقييم سريع للحالة.

• إنشاء إجراء بسيط يمكن تطبيقه على جميع مستويات اللعبة.

ستطبق الفيفا تماشيًا مع المنشور رقم 21 (الصادر عن المجلس الدولي.

لكرة القدم بروتوكولًا يُسمح فيه لكل فريق بإجراء تغيير ارتجاج واحد على الأكثر خلال المباراة، ويمكن إجراء هذا التبديل بغض النظر عن عدد التغييرات المستعملة.

سيتم تطبيق اختبار تغييرات الارتجاج جنبًا إلى جنب مع لوائح المنافسة وبروتوكول الفيفا الخاص بالعودة إلى اللعب الموضح في أداة تقييم الارتجاج الرياضي.

خيار الخمسة تغييرات

سيُسمح للفرق المشاركة في كأس العالم للأندية بإجراء خمسة تغييرات في المباراة الواحدة، ولتجنب التشويش المتكرر على اللعب، فإنه سيتسنى لكل فريق ثلاث فرص فقط لإجراء تغييراته الخمسة، إضافة إلى إمكانية إحداث هذه التبديلات في فترة ما بين الشوطين.

التعديل المؤقت للقانون الثالث: كان المجلس الدولي لكرة القدم قد قام بإحداث هذا التعديل في مايو سنة 2020 بناءً على إقتراح تقدمت به الفيفا يسعى لحماية راحة اللاعبين، وتمت الموافقة على تمديده مؤخرًا من قبل المجلس الدولي لكرة القدم.

وستجرى قرعة مونديال الاندية لتحديد المواجهات في 19 من يناير الثاني بمدينة زيورخ في الساعة 16:00 بتوقيت وسط أوروبا.

وفي ضوء جائحة كوفيد-19، ستوفر الفيفا والبلد المضيف الضمانات اللازمة لحماية صحة وسلامة جميع المشاركين في المسابقة، بما في ذلك التنفيذ الكامل لبروتوكول الفيفا الخاص بالعودة إلى اللعب – بروتوكول المباريات الدولية.