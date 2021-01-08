سوق الانتقالات | وست هام يفرط في سيبستيان هالر ويبيعه بمبلغ ضخم لأياكس

حسم نادي أياكس متصدر الدوري الهولندي الممتاز، اليوم الجمعة صفقة التعاقد مع سيبستيان هالر لاعب ويستهام الإنجليزي مقابل 5ر22 مليون يورو (5ر27 مليون دولار).

وكان هالر 26/ عامًا/ قد انضم إلى ويستهام في عام 2019 في صفقة قياسية للنادي قيمتها 45 مليون جنيه إسترليني (2ر61 مليون دولار)، لكن المهاجم الإيفواري ساهم بتسجيل 14 هدفًا فقط للفريق خلال 54 مباراة.

وقال هالر عقب إبرام الصفقة، في تصريحات للقناة الفضائية لنادي أياكس :”هذا فريق يمكنني التنافس ضمن صفوفه في دوري أبطال أوروبا وأنافس معه على الألقاب في كل موسم، وعقلية الفوز لديه تتناسب معي.”

وأشارت تقارير في إنجلترا إلى أن ديفيد مويس المدير الفني لويستهام سيستغل أموال الصفقة في التقدم بعرض لضم النرويجي جوش كينج مهاجم بورنموث.