شكرا لقرائتكم خبر عن «أهلي ٢٠٠٦» يواجه الإنتاج الحربي اليوم في بطولة الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٦، ضيفاً على فريق الإنتاج الحربي، اليوم الجمعة، في المباراة التي تقام بينهما على الملعب الفرعي لـ«استاد الأهلي وي السلام»، ضمن الجولة الثامنة للمجموعة الأولى من بطولة الجمهورية.

يدخل الأهلي المباراة وهو يسعى لمواصلة سجل انتصاراته المتتالية بلا توقف، حيث نجح الفريق في تحقيق الفوز خلال كل مبارياته منذ بداية الموسم، ويأمل في أن يعود بفوز جديد من ملعب الإنتاج.

ويمتلك أهلي ٢٠٠٦ في رصيده ١٨ نقطة من الفوز في ٦ مباريات، على كل من الإنتاج الحربي ٢- صفر، وسموحة ١- صفر، والإسماعيلي ٤- ٢، والبنك الأهلي ٢- ١، والمقاولون العرب ٢- ١، ووادي دجلة ١- صفر، بينما لم تكن له مباراة ضمن الجولة الثانية، مسجلاً ١٢ هدفاً مقابل ٤ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٦ بالأهلي سيد غريب مديراً فنياً وأحمد صديق مدرباً عاماً ومحمد فتوح مدرب حراس المرمى، وعلاء مأمون طبيب الفريق وعمار فتحي الإداري، وأحمد ممدوح المدلك.