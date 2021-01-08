شكرا لقرائتكم خبر عن أبراهام: لا نجد وقتًا للتدرب مع اللاعبين الجدد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد تامى أبراهام، مهاجم تشيلسى، أن لاعبى فريقه الجدد يحتاجون إلى الوقت من أجل التأقلم مع باقى الزملاء، مؤكدا أن جدول المباريات المزدحم في ظل جائحة كوفيد-19 لم يساعد على هذا الأمر.

وأنفق تشيلسى ببذخ في فترة الانتقالات الصيفية وتعاقد مع لاعبين مثل لاعب الوسط كاى هافرتس والمهاجم تيمو فيرنر والمدافع بن تشيلويل، والجناح حكيم زياش، لكن النادى اللندنى يقبع في المركز التاسع بالدورى الإنجليزى الممتاز، برصيد 26 نقطة من 17 مباراة.

وفيرنر مهاجم ألمانيا من بين الذين يتعرضون لانتقادات حادة، بسبب تراجع مستواه وفشله في التسجيل في آخر 12 مباراة في كل المسابقات، لكن أبراهام قال إن كل اللاعبين الجدد يحتاجون إلى الوقت للتأقلم.

وقال أبراهام لموقع النادى على الإنترنت: «لا نملك تقريبا أي وقت للمران معا أو للعمل مع بعضنا على طريق اللعب، حيث نتعامل مع كل يوم حسب الظروف المتوفرة».