شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة قوية لإنتر ميلان بسبب إصابة «أمبروزيو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت»، الإيطالية، عن نتيجة الاختبارات الطبية التى خضع لها دانيلو دى أمبروزيو، لاعب إنتر ميلان، بعد إصابته أمام سامبدوريا.

وغادر دى أمبروزيو مباراة إنتر ضد سامبدوريا فى دقائقها الأخيرة، والتى خسرها النيراتزورى، الخميس، بهدفين مقابل هدف.

وبحسب الصحيفة الإيطالية، فإن الاختبارات التى خضع لها اللاعب أكدت إصابته فى الرباط الجانبى للركبة اليسرى. وأوضح التقرير أنه سوف تتم إعادة تقييم حالة اللاعب، الأسبوع المقبل، من أجل الوقوف على حالته ومدى تطور الإصابة خلال الفترة القليلة المقبلة لمعرفة مدة غيابه عن الملاعب وموعد عودته إلى التدريبات مع فريق إنتر ميلان.

وأشارت الصحيفة إلى أن أنطونيو كونتى، المدير الفنى لفريق إنتر ميلان، سيطلب من إدارة النيراتزورى التعاقد مع بديل لـ«أمبروزيو»، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.