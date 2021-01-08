شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب الحل الوحيد لأستون فيلا أمام ليفربول بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أستون فيلا تواجد 14 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد، داخل النادي الإنجليزي، من بينهم 10 لاعبين، ومن المنتظر أن يخوض أستون فيلا، مباراة اليوم الجمعة أمام ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي، بفريق من الشباب بسبب تزايد إصابات كورونا.

وقال كريستيان بورسلو، الرئيس التنفيذي لأستون فيلا، لشبكة سكاي سبورتس: «لم تكن هناك حالات إيجابية لفيروس كورونا، حتى اكتشفنا 14 إصابة أمس من بينهم 10 لاعبين».

وأشار بورسلو إلى أنه لا يزال من المبكر التأكيد على مدى قدرة الفريق على خوض مباراتي توتنهام وإيفرتون في البريميرليج.

يذكر أن الشكوك حامت حول مصير مباراة الفريق أمام ليفربول، اليوم الجمعة، قبل أن يؤكد أستون فيلا في بيان رسمي، إقامة المباراة في موعدها.